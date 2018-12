Governo: domani Cdm alle 9,30, a odg dl Semplificazione

Roma, 11 dic. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 9,30 a palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno: decreto-legge in materia di semplificazione e sostegno per cittadini, imprese e pubblica amministrazione (Presidenza); disegno di legge su deleghe al governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore (Presidenza – Pubblica amministrazione); decreto legislativo su attuazione della direttiva (Ue) 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, esame definitivo (Affari europei – Economia e finanze); leggi regionali; varie ed eventuali.