Governo: domani in cdm dl Salvini, vicepremier tiene duro su migranti (2)

(AdnKronos) – Fonti di governo spiegano che i tecnici sono ancora a lavoro e che eventuali modifiche potrebbero essere apportate fino all’ultimo minuto utile, oltre a non escludere che modifiche possano essere introdotte domani in cdm.

Ma Salvini sarebbe intenzionato a tenere duro, portando a casa le misure così come sono: sui capisaldi del dl nessun passo indietro, il mantra che viene ripetuto dai suoi più stretti collaboratori.

Eppure la parte del decreto che tocca il tema dell’immigrazione rischia di creare più di una grana nell’alleato di governo, il M5S. Alcuni passaggi delle misure in arrivo -come l’abrogazione del permesso per motivi umanitari, le restrizioni all’acquisizione della cittadinanza, l’introduzione di permesso per casi speciali che può avere durata di un anno anziché due e la sostituzione del permesso per cure mediche- hanno acceso gli animi nei falchi e potrebbero creare non pochi problemi quando il dl approderà in Parlamento.

