Governo: Fraccaro, reddito cittadinanza pilastro azione esecutivo

Roma, 19 giu. (AdnKronos) – “L’introduzione del reddito di cittadinanza è il pilastro dell’azione di Governo. Su di esso si fonda il nostro obiettivo di migliorare la loro qualità degli italiani, è un’urgenza non solo per la maggioranza ma anche per il Paese. Bene ha fatto il vicepremier Di Maio a sottolineare la necessità di affrontare subito il tema partendo già con la riforma dei centri per l’impiego”. Lo dichiara Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta.

“Povertà e lavoro sono le priorità che abbiamo di fronte, intendiamo affrontarle con una misura che esiste praticamente in tutta Europa e consente di coniugare la creazione di una rete di protezione sociale con le politiche attive per l’occupazione. Il reddito di cittadinanza è una manovra economica che garantirà un sostegno a tutti e darà impulso allo sviluppo, come ribadito anche dal ministro Tria. Vogliamo introdurre una misura di dignità per i cittadini e per l’Italia: questo – conclude Fraccaro – è il cambiamento che intendiamo attuare”.