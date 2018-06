Governo: Fraccaro, Tria? Giusto che chi ha cassa Paese sia prudente

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Sul reddito di cittadinanza “Tria non ha detto che i soldi non ci sono, ma che, per sua analisi, il 2019” è l’anno in cui occorre rinviare il reddito di cittadinanza, “ed è anche giusto e corretto che chi ha la cassa del Paese sia conservativo e prudente”. Lo dice ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital il ministro dei Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro.

“Ovviamente Di Maio – aggiunge Fraccaro ricordando i dati Istat di ieri sulla povertà – vuole accelerare, tutti noi ministri stiamo accelerando più possibile per trovare questi soldi”. A chi gli domanda se sia possibile realizzare il reddito di cittadinanza entro quest’anno, “confermo che l’obiettivo è farlo domani – replica il ministro – se riusciamo nel 2018 saremo più contenti e vivremo in un paese più dignitoso”.