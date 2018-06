Governo: Fratoianni, Salvini spara per nascondere promesse mancate

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Il governo attuale guidato da Salvini per la verità continua giorno dopo giorno ad esercitarsi sulla pelle degli innocenti. Lo fa sparando dichiarazioni e provocazioni sempre più in alto, e lo fa anche con scelte che hanno conseguenze concrete sulla vita delle persone, come nel caso dei migranti che rimangono bloccati su navi che non sanno dove poter attraccare. È una vergogna che però ha un obiettivo molto chiaro: nascondere l’imbarazzo e la difficoltà di un governo che si prepara, sul terreno economico e sociale, a tradire tutte le promesse elettorali che ha fatto.” Lo afferma Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti in occasione dei lavori della Direzione nazionale di Sinistra italiana in corso a Roma.

“Il ministro dell’Economia -ricorda il leader di Si- ha chiarito qual è la situazione. Lo avevamo già compreso nei giorni scorsi, quando hanno approvato un Def che aveva gli stessi parametri previsti dal precedente governo, cioè nessuna capacità di investimento e di spesa. Oggi sappiamo che il reddito di cittadinanza è rinviato almeno di un anno e le sue forme saranno tutte da rivedere e da ridiscutere. Insomma -conclude Fratoianni- mi pare che per nascondere le mancate promesse e i problemi che hanno continuano a prendersela con i migranti”.