Governo: Gasparri, Salvini apra occhi, grillini vanno cacciati presto

Roma, 13 dic. (AdnKronos) – “Il governo a trazione grillina è ormai il governo dei grandi titoli dietro cui si nasconde il nulla. Ora cercano di ingannare la Unione europea con numeri falsi ma producono un disastro in Italia”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“L’unico fatto che conta -aggiunge- è che la Fca, ex Fiat, annuncia che rivedrà i propri piani in Italia per colpa dell’ecotassa. La politica grillina distrugge lavoro. Il decreto dignità si è rivelato indegno. Ogni ora 26 occupati in meno. Ora con la tassa sulle macchine delle famiglie più povere immiseriranno gli italiani e indurranno la Fca a tagliare posti di lavoro. I grillini sono pericolosi. Vanno cacciati al più presto. Salvini apra gli occhi -conclude Gasparri- perché con questa politica saranno soprattutto i comparti produttivi a subire conseguenze devastanti”.