Governo: Gelmini, avevamo avvertito Salvini, M5S incapace

Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Forza Italia, e lo ha dimostrato Berlusconi con il suo gesto di responsabilità, non fa il tifo per il fallimento di questo tentativo. La nostra stella polare è il bene del Paese, e pensiamo che per affrontare le emergenze serva al più presto un governo”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista al ‘Quotidiano Nazionale’.

“Avevamo avvertito l’amico Salvini – prosegue – Il Movimento 5 Stelle in questa trattativa sta dimostrando tutta la sua superficialità, la sua palese incapacità. Di Maio smania per il potere, Grillo spara sentenze dai palchi del suo tour, Casaleggio agisce nell’ ombra. Un vero e proprio caos”. Quante possibilità assegna a un eventuale accordo? “Non mi piace fare scommesse. Penso che sia interesse di Lega e M5S riuscire a chiudere un accordo. Salvini e Di Maio si sono esposti e hanno investito molto in questa trattativa. Una fumata nera sarebbe un fallimento per entrambi”.

“Abbiamo dato il nostro via libera, ma sempre mettendo in cima alle nostre priorità l’unità della coalizione – osserva – Salvini faccia altrettanto e partecipi a un governo solo se prevale il buon senso del programma del centrodestra rispetto allo sforamento dei conti pubblici e al giustizialismo dei 5 Stelle”.