Governo: Gelmini, da Berlusconi linea Fi opposizione, Italia merita di più

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “L’intervista odierna del presidente Silvio Berlusconi a ‘Il Giornale’ è un vero e proprio manifesto politico, il manifesto politico di Forza Italia. Il nostro leader indica con chiarezza e determinazione la nostra posizione sull’esecutivo gialloverde, mette in primo piano i valori ai quali da sempre ci ispiriamo, richiama l’alleato Salvini ad una presa di responsabilità per evitare pericolose derive che farebbero solo il male del Paese”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“Il presidente Berlusconi traccia con nettezza il percorso che Forza Italia dovrà seguire nei prossimi mesi di opposizione al governo M5S-Lega. Saremo, come sempre, dalla parte degli italiani – prosegue l’azzurra – lavoreremo in Parlamento e nei territori per il bene del Paese. Rilanceremo l’azione del nostro movimento dalla parte delle famiglie e dalla parte delle imprese: per difendere chi lavora e chi crea lavoro, e dunque ricchezza”.

“Gli italiani meritano molto di meglio. Il dilettantismo e l’inadeguatezza del Movimento 5 Stelle verranno presto smascherati dai fatti e dai fallimenti di questo innaturale esecutivo. Teniamoci pronti, con Berlusconi in campo e protagonista, per un futuro ancora tutto da scrivere”, conclude.

