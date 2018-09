Governo: Gentiloni, non cerchi colpevoli su cui scaricare responsabilità

Roma, 25 set. (AdnKronos) – “Bisogna capire come da tutta questa fase di grandi promesse si passerà a una manovra di bilancio che è una cosa delicata. I soldi non li fabbrica il Monopoli nè la ragioneria dello Stato”. Lo dice Paolo Gentiloni a DI Martedì a La7.

“Non c’è ancora un decreto per Genova. Dire che sia colpa di qualche burocrate è un gioco un po’ facile. Occorre assumersi le proprie responsabilità. Chi governa deve avere in testa gli interessi del Paese, non l’idea di trovare un colpevole qua e là su cui scaricare le responsabilità”, aggiunge l’ex-premier.

