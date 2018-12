Governo: Giorgetti, esecutivo con ‘responsabili’ formula del passato

Roma, 19 dic. (AdnKronos) – “Io ne ho visti tanti di ribaltoni, ma gli elettori M5s e Lega capiscono le difficoltà e stanno continuando a dare fiducia in questo governo. Noi dobbiamo andare avanti finchè c’è questa fiducia e la possibilità di fare le cose scritte nel contratto”. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti a Skytg24.

“Se invece il governo non riesce a fare le cose scritte nel contratto, allora non è giusto costituire un governo con transfughi e Salvini l’ha detto chiaramente”. E poi un governo di centrodestra “con 30-40 responsabili è una formula del passato: la gente non capirebbe e punirebbe chi si rende responsabile di queste manovre di palazzo”.