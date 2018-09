Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Dipende se il portavoce del premier ha il potere di cacciare i tecnici, non credo lo abbia… e poi basta non avere il portavoce come non ce l’ho io”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, in una dichiarazione trasmessa da Rainews 24, risponde ai giornalisti che gli chiedono di commentare le affermazioni di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte.

