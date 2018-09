Governo: ipotesi unire i due dl Salvini, Lega avverte ‘sostanza non cambi’ (2)

(AdnKronos) – Dal fronte Lega confermano che “i decreti verranno approvati lunedì prossimo dal Consiglio dei ministri e sono in queste ore oggetto di uno studio per accogliere alcuni rilievi tecnici ma non di sostanza, compresa l’ipotesi di unificare i due testi in uno solo purché i contenuti restino invariati”. Sotto la lente di ingrandimento degli addetti ai lavori, a quanto apprende l’Adnkronos, in particolare la norma che consentirebbe l’espulsione anche di coloro che, già in possesso di cittadinanza, incorrono in reati gravi anche in presenza di una condanna in primo grado.

