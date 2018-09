Governo: ipotesi unire i due dl Salvini, Lega avverte ‘sostanza non cambi’

Roma, 21 set. (AdnKronos) – Il vertice doveva essere economico, eppure sul tavolo di Palazzo Chigi questa mattina sono piombati anche i due dl -immigrazione e sicurezza- a cui lavora il ministro dell’Interno Matteo Salvini, presente al vertice con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In cdm lunedì prossimo, a quanto apprende l’Adnkronos, potrebbe arrivare anche un unico decreto, un provvedimento che accolga entrambi i dl in questione. E’ una possibilità, concreta, di cui si è parlato questa mattina.

La necessità di arrivare al cdm con un unico dl sarebbe dovuta a “mere ragioni tempistiche”, spiega una fonte di governo. Ma, precisano da fonti della Lega, quel che conta è che “la sostanza dei provvedimenti non cambi: deve restare inalterata”.

Alcuni cambiamenti rispetto al decreto sull’immigrazione scritto da Salvini potrebbero essere apportati nelle prossime ore. E’ in corso un tavolo al Viminale, infatti, tra i tecnici del ministero dell’Interno e i colleghi del dicastero della Giustizia. Ci sarebbero infatti dei tecnicismi da risolvere per evitare che le norme sulla migrazione incontrino ostacoli. Soprattutto sul capitolo espulsioni. Ma c’è chi, tra gli uomini vicini al ministro dell’Interno, non esclude che Salvini alla fine porti le misure in cdm così come sono, lasciando al Parlamento un margine per apportare eventuali modifiche.

