Governo: la Costituzione e la nomina, le tappe per il nuovo esecutivo

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Mentre Movimento 5 stelle e Lega proseguono il confronto politico per arrivare alla formazione del nuovo governo, ci si prepara, prassi e Costituzione alla mano, a mettere in moto le procedure per giungere ad avere un esecutivo nel pieno delle funzioni.

In base all’articolo 92 secondo comma della Carta, “il Presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”. In pratica, una volta createsi le condizioni politiche necessarie, il Capo dello Stato convoca al Quirinale il candidato prescelto, in base alle sue autonome valutazioni pur tenendo conto delle indicazioni dei partiti, al quale affida l’incarico di formare il governo. L’interessato accetta con riserva, quindi apre una fase di consultazioni con le forze politiche, economiche e sociali, in vista della messa a punto del programma e della squadra di governo.