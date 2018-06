Governo: Le Pen, M5S e Lega populisti? termine onorevole, sono sovranisti (2)

(AdnKronos) – “Siamo estremamente vicini” al vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sottolinea ancora Le Pen. “Fa parte del nostro gruppo al parlamento europeo”. Con il leader della Lega, aggiunge, “abbiamo lotte comuni e ho sostenuto dal principio il suo partito. C’è un grande rispetto tra di noi”. Italia e Francia, sottolinea ancora, “sono due nazioni sorelle che hanno un approccio che si assomiglia e una cultura e struttura economica simile. C’è una visione comune tra di noi”. In questi giorni, rileva ancora il leader del Rassemblement National, “stiamo assistendo all’avvicinamento di Salvini con Orban, a quello del cancelliere austriaco Sebastian Kurz con il presidente russo Vladimir Putin. Credo che sia l’inizio della liberazione dell’Europa”.

Al giornalista che gli chiedeva se si potesse parlare di una specie di ‘internazionale dell’estrema destra’, Marine Le Pen replica che “non si tratta di estrema destra. Il termine estrema destra è un termine che viene utilizzato in modo spregiativo da chi non condivide le nostre idee, per demonizzarle. Oggi il mondo tale quale era non soddisfa più una serie di popoli europei. Questi popoli non sono di estrema destra ma sono affezionati alla nazione e alla protezione del proprio paese”.

Per Le Pen il Movimento 5 Stelle “non è vicino alla France Insoumise”, il movimento politico francese di sinistra radicale guidato da Jean-Luc Mélenchon e con il quale il M5S viene a volte accostato Oltralpe. Il M5S “è un po’ un ‘auberge espagnole'”, spiega Le Pen usando un termine in Francia che significa un posto in cui si trova un po’ di tutto. “Si tratta di persone che provengono da entità politiche differenti. Sono favorevoli al controllo dei confini è questo li rende diversi dalla France Insoumise che al contrario è favorevole alla migrazione e anzi vorrebbe aprire ancora dei più i confini. Il M5S contesta le politiche Ue e l’ingerenza e questo è un punto di convergenza con la France Insoumise”.