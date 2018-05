Governo: M5S e Lega trattano, ecco i nomi più quotati per squadra/Adnkronos

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Si parla di temi, i nomi verranno poi. Eppure, al termine dell’incontro di oggi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non si nascondeva un certo ottimismo sulla formazione della squadra: “sulla composizione dell’esecutivo e sul premier sono stati fatti significativi passi in avanti”, si legge nella nota congiunta dei due leader. Passi avanti che però non hanno portato alla formalizzazione di un candidato premier: “Un nome terzo, di altro profilo e con un’impronta politica forte”, assicurano fonti M5S. In ogni caso, Di Maio butta acqua sul fuoco: “Evitiamo il gioco del toto-nomi: prima si parla di temi e dopo di nomi”.

Dai vertici M5S filtra la notizia che Di Maio e Salvini avranno un ruolo di primo piano nel governo, in una sorta di ‘triumvirato’ che porterà a una gestione ‘collegiale’ dell’esecutivo insieme al futuro presidente del Consiglio. Presto per dire se per loro sarà ritagliato un ruolo da vicepremier (dato per probabile in casa 5 stelle) o se occuperanno ‘solo’ ministeri di peso. Tutto al momento può accadere: c’è chi addirittura mette in dubbio la presenza dei due leader nell’esecutivo che verrà. “Non è ancora deciso se Salvini e Di Maio saranno nel governo – sostiene il deputato M5S Emilio Carelli -. Per quanto ne so io, non sono previsti all’interno del governo ma dovrebbero mantenere un ruolo” alla guida dei loro rispettivi partiti. Obiettivo tenere le ‘mani libere’.

E intanto, mentre tecnici e parlamentari di Lega e M5S cercano di trovare la quadratura per stilare un contratto di governo che permetta di aprire le porte di Palazzo Chigi, crescono i rumors sui possibili nomi che andranno a riempire le caselle ministeriali del governo che si profila all’orizzonte. Tra quelli che circolano in queste ore, si fanno spazio Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, già indicati nella squadra di governo presentata da Di Maio prima delle elezioni.