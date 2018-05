Governo: M5S porta nelle piazze del Veneto il contratto (2)

(AdnKronos) – “Basta leggere il contratto per sentirsi parte di questa ondata di cambiamento che sta per infrangersi sulle speranze di chi voleva che tutto restasse così come era – annunciano i 5 Stelle – possiamo sentirci orgogliosamente italiani, pronti a entrare in una nuova era, e tutti assieme possiamo dire #IoSonoNelContratto”.

#IoSonoNelContratto è infatti l’hashtag che è stato lanciato per l’importante occasione, e che verrà utilizzato per comunicare le informazioni relative ai banchetti sul contratto di Governo.