Governo: M5S, su fondi Ue per reddito cittadinanza Tajani disinformato

Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “La ricostruzione di Antonio Tajani secondo cui il Commissario Thyssen avrebbe negato al ministro Di Maio l’utilizzo dei fondi europei per le coperture del reddito di cittadinanza è priva di fondamento”. Lo dichiara in una nota Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo, smentendo le dichiarazioni del presidente del Parlamento europeo.

“Nell’incontro durante il Consiglio Ue del 21 giugno, in cui ero presente anch’io – spiega Agea – la Thyssen ha espresso parere favorevole sulla proposta dell’utilizzo dei fondi europei, tra cui il FSE+, per finanziare la riforma dei centri per l’impiego, che è – come è noto a tutti tranne che a Tajani – parte fondamentale per la messa a regime del reddito di cittadinanza. Il ministro Di Maio si è poi confrontato con il ministro del Lavoro tedesco in un clima cordiale, di confronto sul funzionamento dei centri per l’impiego, che in Germania funzionano e che sono un modello da seguire”.