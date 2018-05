Governo: Martina, Di Maio liquidatorio con Pd

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio ha avuto “un atteggiamento liquidatorio” con il Pd, Lo ha detto il segretario reggente dem, Maurizio Martina, a Di Martedì su La7. “Il primo a reagire e a chiudere definitivamente è stato proprio Di Maio che, un quarto d’ora dopo una trasmissione Tv, ha liquidato le possibilità di accordo col Pd”. Una trasmissione in cui Matteo Renzi aveva già chiuso ai 5 Stelle, viene fatto notare, e Martina ha replicato: “C’era una Direzione del Pd convocata per qualche giorno dopo e se uno avesse voluto fino in fondo aspettare gli esiti del nostro confronto in Direzione, non liquidato questa discussione un quarto d’ora dopo la trasmissione”.