Governo: Martina, Gentiloni adatto per progetto futuro, ma decide lui

Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Io credo che attorno a Gentiloni si possa costruire un progetto serio fatto di gente responsabile che si occupi davvero dell’interesse generale, ma dovrà decidere lui il suo impegno”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a Carta Bianca a chi gli chiede se Paolo Gentiloni potrà essere il leader del centrosinistra in caso di elezioni.

“È chiaro che se dobbiamo immaginare un voto a brevissimo è assai complicato immaginare di utilizzare lo strumento delle primarie. Il tema non è chi fa il segretario ma costruire un vero progetto aperto e alternativo alla deriva che stiamo vedendo e che rischia di portarci a sbattere”.

“Ora serve lavorare a una alternativa popolare ai populisti. Fatta di tutte le energie di centrosinistra, una proposta larga plurale, fatta di tutte le forze che ci stanno a fare un passo in avanti per l’Italia. In ballo non c’è il destino di uno di noi ma il destino del Paese”, ha concluso.