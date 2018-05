Governo: Martina, premier tecnico? Salvini-Di Maio benvenuti in realtà

Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Benvenuti nella realtà a Di Maio e Salvini. Dopo aver giocato per anni con la propaganda facile attaccando fantomatici ‘governi non eletti dal popolo’, hanno scoperto ora che tutti i presidenti del Consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, che servono le intese e che i governi devono ottenere la fiducia dal Parlamento. Per anni hanno sparso falsità, ora si accomodano nella realtà. Che almeno questo serva a non fare altri danni verso il Paese raccontando ancora queste bugie”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina.