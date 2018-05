Governo: Meloni, raccolta firme per presidenzialismo

Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Se il Presidente della Repubblica vuole nominare i ministri allora il Presidente della Repubblica deve farsi eleggere dai cittadini, che è la storica proposta di Fratelli d’Italia e della destra italiana: elezione diretta del Capo dello Stato. È una battaglia che facciamo da decenni e che torna a maggior ragione oggi in auge. Fratelli d’Italia inizia da oggi su tutto il territorio nazionale la sua raccolta di firme per chiedere l’elezione diretta del Capo dello Stato”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video su Facebook.

“Sabato 2 e domenica 3 giugno -ha aggiunto Meloni- saremo in tutta Italia ed è possibile firmare sul nostro sito www.fratelli-italia.it. Dove le cose funzionano già, noi eleggiamo i nostri sindaci, i presidenti di Regione, i presidenti di Municipio nelle grandi città. Qui ne abbiamo un esempio: il governatore della Liguria Giovanni Toti è testimonial della nostra campagna. Firmate sul sito e nei banchetti e sostenete la nostra battaglia: l’elezione diretta del Capo dello Stato. È una sfida per tutto il centrodestra. Portiamo avanti questa battaglia insieme”.

Il primo ad aderire è stato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti : “Scegliamo -ha detto Toti nel video- il Presidente della Repubblica. Diamogli i poteri che merita di avere il presidente di una grande democrazia come l’Italia, però facciamolo scegliere ai cittadini. È bene ricordarlo, lo abbiamo detto tante volte: è una battaglia storica del centrodestra, lo è sempre stata nella Seconda Repubblica. Fratelli d’Italia fa bene a ricordarlo ogni volta che è possibile. Speriamo che prima o poi il Parlamento decida di farlo”.