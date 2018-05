Governo: Morani (Pd), Di Battista nemico della Costituzione

Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Con il nuovo, gravissimo attacco al Capo dello Stato, Di Battista ha mostrato finalmente il suo vero volto di nemico della Costituzione”. Lo afferma Alessia Morani, deputata del Partito democratico. “Lo stesso Di Battista -aggiunge- che in vista del referendum del 2016 montò su uno scooter e percorse 6000 chilometri per difendere ‘i principi della Costituzione’ oggi calpesta quegli stessi principi nel modo più irresponsabile e arrogante. Che ne è della sua preoccupazione per la Carta? Per di più, il motivo per cui Di Battista si rimangia mesi di slogan e comizi a favore della Costituzione è sostenere gli aut aut della Lega, quello stesso partito con cui giurò di non allearsi mai”.

“Tutto lascia pensare -conclude Morani- che Di Battista soffra la lontananza dalle televisioni e quindi debba inventarsi qualcosa per tornare al centro dell’attenzione. Se poi con le sue parole eversive contribuisce ad aggravare la crisi dello spread, a lui poco importa”.