Governo: Mulè, fermare macchina odio M5S

Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Dal governo che si affida e mantiene al suo posto un volgarissimo bancarottiere bugiardo per dirigere la politica dei trasporti dell’improbabile ministro Danilo Toninelli, non c’era che aspettarsi una assurda difesa dell’indifendibile portavoce di palazzo Chigi Rocco Casilino”. Lo afferma Giorgio Mulè, portavoce dei Gruppi parlamentari di Forza Italia.

“I Cinquestelle -aggiunge- sono fatti così: sono bugiardi e ipocriti, ma soprattutto sono molto pericolosi. Perché incitano all’odio, stilano liste di proscrizione basate sulla menzogna o sul pregiudizio: giornalisti, dipendenti pubblici, dirigenti dei ministeri, addirittura ministri del loro stesso governo senza dimenticare quando pochi mesi fa inscenarono un volgare teatrino per mettere in stato d’accusa il Presidente Sergio Mattarella. Questa macchina dell’odio che si autoalimenta di livore va fermata: lo facciano gli italiani perbene, se ne ricordino quando presto saremo chiamati nuovamente alle urne”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...