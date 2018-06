Governo: ok Cdm a disegni legge rendiconto 2017 e assestamento bilancio 2018

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato due disegni di legge relativi, rispettivamente, al Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2017, parificato dalla Corte dei conti nell’udienza a Sezioni riunite tenutasi il 26 giugno 2018, e all’assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2018.

Il Rendiconto, si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri, prende atto dei risultati conseguiti nel decorso esercizio, nell’evoluzione dei conti pubblici. Il Rendiconto generale dello Stato viene presentato nelle sue componenti del Conto del bilancio e del Conto del patrimonio. Il saldo netto da finanziare per la competenza dell’anno, in termini di accertamenti e impegni, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, risulta pari a -25.236 milioni di euro, derivante da entrate finali accertate per 557.210 milioni di euro e da spese finali impegnate per 582.446 milioni di euro; l’avanzo primario si cifra in 45.343 milioni di euro.

Entrambi i saldi denotano un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni iniziali stabilite con la legge di bilancio 2017. I dati del provvedimento recepiscono l’effetto del quadro macroeconomico contenuto nel Def. In particolare si registrano una diminuzione di circa 3,5 miliardi di euro delle entrate tributarie e un aumento delle entrate extra-tributarie di circa 2,7 miliardi di euro.