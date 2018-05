Governo: Renzi, no Lega-M5S a Mattarella sarebbe schiaffo a istituzioni

Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Il presidente della Repubblica è lì, ha la pazienza di Giobbe. Sono due mesi che chiede ‘mi portate uno straccio di governo? Un governo lo devo avere per mandarlo a Bruxelles, per eliminare le salvaguardie Iva’. Allora sarebbe buon senso anche per i promessi sposi, Salvini e Di Maio, che si mettessero di buzzo buono e al presidente della Repubblica che chiede uno sforzo non avessero il coraggio di dire no, perché è dare uno schiaffo alle istituzioni”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì.