Governo: Rosato, Lega-M5S ancora senza intesa, contratto è scusa

Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Usano la scusa del contratto per mascherare il fatto che non hanno un’intesa. Sono passati più 70 giorni siamo sempre al punto di partenza”. Lo ha detto Ettore Rosato del Pd al Tg3.

“Non c’è un accordo politico, stanno litigando tra di loro sui nomi e questo fantomatici nomi terzi circolati fin qui non mi pare abbiano le caratteristiche per essere nomi condivisi”. Comunque, conclude Rosato, alla fine Lega e M5S troveranno un accordo perchè “l’intesa sul potere è molto solida”.