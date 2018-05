Governo: Salvini, chiedo a presidenti di far partire commissioni

Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Io come segretario della Lega e come parlamentare che non vuole stare a guardare il soffitto, chiedo e richiedo ai presidenti di Camera e Senato di insediare le commissioni perché quello che non può fare il governo, lo possono fare le commissioni”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì.

“Così un pezzo di legge Fornero lo può smontare il Parlamento, la legittima difesa la può approvare il Parlamento, possiamo fare il taglio di vitalizi e di alcune tasse. L’unica cosa che non permetterò è che, in attesa di capire cosa fa Cottarelli e dove va Mattarella, gli italiani abbiano un Parlamento che non lavora”.