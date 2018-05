Roma, 30 mag. (AdnKronos) – La Lega “domenica sarà in tutte le piazze italiane per chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, tanto fa quello che vuole lo stesso e allora tanto vale che lo eleggano i cittadini”. Così Matteo Salvini, da un comizio a Pisa trasmesso in diretta Fb, annuncia una raccolta firme per chiedere l’introduzione del presidenzialismo.