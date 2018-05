Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Entrando in questo palazzo mi andavo a rileggere come il debito pubblico italiano 5 anni fa era inferiore di 300 miliardi di euro rispetto ad oggi. Nessuno ha niente da temere dalle nostre politiche economiche. Puntiamo a far crescere l’economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine del colloquio al Quirinale.