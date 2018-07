Governo: Savona, mercati preoccupati, se ne tenga conto

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “L’Italia non intende uscire dall’euro e intende rispettare gli impegni fiscali” sono affermazioni che “hanno rassicurato i mercati, ma lo spread resta elevato per via del nostro debito pubblico, ma anche per come il governo intende realizzare il programma, soprattutto flat tax, reddito di cittadinanza e Fornero”. Lo ha detto il ministro Paolo Savona in audizione in commissione Affari Ue al Senato.

I mercati temono che la realizzazione del programma di governo faccia aumentare il debito pubblico e di questi timori, sottolinea il ministro “il governo ne deve tenere conto”. La soluzione “di politica economica individuata dal governo è questa: rilanciare gli investimenti per la crescita” e quindi aumentare il Pil senza che “Parlamento e governo mostrino fretta sul lato della spesa corrente”.

“Il problema -conclude Savona- non è quindi se attuare o meno le promesse ma i tempi e i modi in cui verranno attuate”.

Correlati