Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Berlusconi deve dichiararsi indisponibile per qualunque governo, con qualunque alleanza, non avendo la maggioranza con la coalizione di cui fa parte. Pretendendo il rispetto degli elettori e il ritorno al voto, e candidandosi in prima persona. Non può accettare di allearsi con la sinistra, dopo l’esperienza fallita del Nazareno, e tanto meno con M5S, suoi antagonisti naturali. Deve combattere per vincere”. Lo afferma Vittorio Sgarbi.