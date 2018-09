Governo: Tajani, non dura, Salvini dica da che parte sta

Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Non era una riunione sulla Rai, anche se non abbiamo acrimonie verso nessuno. Abbiamo parlato della situazione economica, dei problemi complessivi del Paese, del futuro del centrodestra”. Lo dice al Corriere della Sera Antonio Tajani, dopo il vertice del centrodestra ad Arcore. Alla domanda se esista ancora il centrodestra, Tajani risponde: “Lo stiamo verificando, il clima è positivo, ci rivediamo domani o giovedì puntando ad un’intesa complessiva e strategica, a partire dalle prossime Regionali”.

“Io dubito – afferma Tajani – che possano durare cinque anni, dubito che questo governo ce la faccia. Vediamo cosa succede dopo le elezioni europee. Io al momento vedo solo guasti: uno vuole la Tav e l’altro non la vuole, non si capisce la politica industriale. Uno vuole la flat tax e l’altro il reddito di cittadinanza, e poi la Fornero. Ma non si possono coniugare tutte queste cose, c’è il rischio – osserva – che facciano saltare i conti pubblici: è già in atto una fuga di capitali dall’Italia. E sul ponte di Genova la situazione è disperata: un pezzo di Italia è tagliata a metà, con un ministro che è un dilettante allo sbaraglio, in un Paese normale si sarebbe già dimesso”.

“Salvini in questo momento – prosegue Tajani – non può che dire quello che dice, anche per una questione di forma, ma parlano i fatti, questi non stanno in piedi”. Il vicepresidente di Fi spiega quindi perché un nuovo vertice: “Serve a capire se quella di Salvini con i 5Stelle e’ una pausa, non credo che si possa presentare con loro alle Regionali. Dobbiamo ricostruire un percorso, verificare le condizioni, capire cosa succede se casca il governo, non credo che le politiche saranno fra quattro anni e mezzo”.

