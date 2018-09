Roma, 21 set. (AdnKronos) – Il volo in Cina in classe economica del vicepremier, Luigi Maio, “per me è una non notizia”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, parlando a 24Mattino su Radio 24. “Un vicepremier che vola in economy per un importante appuntamento diplomatico è un bell’esempio”, dice Toninelli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...