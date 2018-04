Governo: urge soluzione, Mattarella prova a forzare i tempi/Adnkronos

Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Due cicli di consultazioni non hanno permesso di individuare una soluzione per “dar vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo”. Tuttavia “le attese dei nostri concittadini, i contrasti nel commercio internazionale, le scadenze importanti e imminenti nell’Unione Europea, l’acuirsi delle tensioni internazionali in aree non lontano dall’Italia richiedono con urgenza che si sviluppi e si concluda positivamente un confronto tra i partiti, per raggiungere l’obiettivo di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 40 giorni dalle elezioni e a 20 dalla seduta inaugurale del Parlamento, ritiene che il Paese non possa più aspettare ancora a lungo l’insediamento di un nuovo esecutivo.

Per questo concede ancora qualche giorno ai partiti perché continuino confronti e trattative, ma se lo stallo dovesse proseguire, senza un ulteriore e a quel punto probabilmente di nuovo sterile giro di consultazioni, sarà egli stesso a prendere un’iniziativa per imprimere una svolta.

Se, quando e come dipenderà dagli elementi che emergeranno nei prossimi giorni. Sicuramente non si andrà oltre la metà della settimana entrante per conoscere le scelte concrete del Capo dello Stato, mentre per quanto riguarda il tipo di decisioni occorrerà naturalmente valutare l’evoluzione dei rapporti tra e negli schieramenti.