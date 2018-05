Governo: Zaia, fiducioso per il lavoro che sta portando avanti Salvini

Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – “In questo grande viaggio intercontinentale, la parte delle turbolenze l’abbiamo passata e vediamo la destinazione. È stata fondamentale, in queste ore e in questi giorni, la tenuta dell’equipaggio, perché al di là dello scambio dialettico, emerge il senso di responsabilità”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia con una metafora spiega la sua opinione sulla trattativa in corso fra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione del governo.

“Sono fiducioso per il lavoro che sta portando avanti Matteo Salvini, che ha il nostro incondizionato appoggio e che si è dimostrato lucido e che ha sempre messo al primo posto le risposte da dare ai cittadini”, ha continuato Zaia, secondo il quale “il governo non dovrà avere un programma, ma un contratto, che sia assolutamente decifrabile, comprensibile e che abbia tempistiche chiare: deve esserci scritto chi fa cosa, come, quando, dove e perché”.

“Il mio auspicio – conclude il presidente Veneto – è che se ne esca veloci con un governo perché il popolo è stremato. Nello scrivere un contratto di governo bisogna ricordare solo che i cittadini ci guardano e ci giudicano, oggi i riflettori sono tutti puntati su questo governo”.