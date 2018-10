Governo: Zingaretti, Lega-M5S incapaci, cercano solo capri espiatori

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Io credo che sia palese che c’è stata una gigantesca sottovalutazione della difficoltà a capire come in questo decennio, quindicennio forse addirittura, malgrado anche tante cose positive compiute, c’è stato un insopportabile aumento delle disuguaglianze che abbiamo guardato con sufficienza e difficoltà di accesso ai beni primari, che sono la sanità, la scuola, l’espulsione dai cicli formativi di milioni di ragazzi e di ragazze”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ai microfoni di Radio Popolare.

“Quindi le dico con nettezza, non per gettare la spugna, ma perché so che rispetto a questo deficit di individuazione dei problemi, quello che hanno offerto la destra e i 5 Stelle non è la soluzione, ma la rappresentanza dei problemi. Quando poi si governa, come stanno facendo, si vede in maniera palese che non ne sono in grado, con una aggiunta odiosa: per non assumersi le proprie responsabilità c’è sempre la ricerca di un capro espiatorio”.

“Una volta è l’immigrato, una volta è la stampa, l’informazione, la magistratura, l’Europa, il potere politico. E quindi li vediamo mai assumersi le responsabilità delle proprie azioni e sempre cercare qualcuno a cui dare la colpa. E quando si intaccano, tra questi coloro a cui dare la colpa, gli istituti democratici che tengono in piedi la democrazia è bene tenere gli occhi aperti”, conclude Zingaretti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...