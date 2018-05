Gp Monaco, pole di Ricciardo davanti a Vettel

Montecarlo, 26 mag. (AdnKronos) – Pole position per il pilota della Red Bull Daniel Ricciardo nelle qualifiche del Gp di Montecarlo, sesto appuntamento stagionale della Formula 1. L’australiano ferma il cronometro a 1’10”810, alle sue spalle la Ferrari di Sebastian Vettel, +0”229, seconda fila per il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, Mercedes, +0”422, quarta la ‘rossa’ di Kimi Raikkonen, +0”456.

In terza fila scatterà la Mercedes di Valtteri Bottas, +0”631, seguito dalla Force India di Esteban Ocon, +1”251. Settimo tempo per Fernando Alonso, McLaren, +1”300, ottavo Carlos Sainz, Renault, +1”320.