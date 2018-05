Gp Monaco, Red Bull volano nelle libere

Montecarlo, 26 mag. (AdnKronos) – Red Bull al comando anche dopo la terza sessione di prove libere del Gp di Montecarlo, sesto appuntamento stagionale della Formula Uno che si correrà domenica sul circuito cittadino monegasco. Daniel Ricciardo realizza il miglior tempo col crono di 1’11’786, alle sue spalle Max Verstappen, +0”001. Per l’olandese incidente negli ultimi minuti della sessione coi meccanici ora chiamati agli straordinari per rimettere in sesto la monoposto in vista delle qualifiche.

Dietro alle Red Bull le Ferrari con Sebastian Vettel, +0”237, e Kimi Raikkonen, +0”356. Quinta e sesta piazza per le Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, +0”487, e Valtteri Bottas, +0”569.