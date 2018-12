Grande successo per la nuova commedia del Polvarone

Standing ovation al Teatro Petrarca per la Compagnia del Polvarone con la sua nuova commedia E’ NATALE… NON BADARE. La pièce di Roberta Sodi ha conquistato il pubblico che ha riempito in ogni ordine di posti il Petrarca. Un tutto esaurito che è stato ripagato da una splendida prestazione corale di tutto il gruppo capace di portare sulla scena un testo difficile ma anche coinvolgente. Una commedia che ha fatto riaffiorare ricordi ed emozioni nascosti nei cuori della gente, personaggi con le proprie debolezze ma amabili e allo stesso tempo ironici, in cui lo spettatore ha ritrovato magicamente la propria infanzia e la propria gioventù. Alla fine è stato un vero tripudio di applausi con gli attori che sono scesi in mezzo alla gente che ha tributato loro tanti complimenti ed abbracci. E allora ricordiamoli per una volta tutti i protagonisti di questa bellissima pagina del teatro popolare aretino. A cominciare dall’autrice, regista ed attrice principale Roberta Sodi e poi tutti gli altri: Mario Francoia, Liliana Rossi, Ivo Sodi, Patrizia Roggiolani, Gabriele Graverini, Paola Poggioni, Roberto Mazzeschi, Dalida Caccialupi, Federico Montini, Amedeo Catarmi,Enrico Roncucci, Loli Borghini, Marga Romani, Antonio Saturno e Tommaso Laurenzi. Il Polvarone conferma la sua tradizione di grande presa sul pubblico. Con quella di sabato è stata la sesta rappresentazione nel salotto buono della nostra città, il Petrarca, e per la sesta volta hanno fatto registrare il tutto esaurito. Un vero record per una compagnia di teatro amatoriale.