Roma, 26 giu. (AdnKronos/dpa) – Standard & Poor’s alza il rating della Grecia a B+ con outlook stabile. Una decisione che arriva dopo l’accordo all’Eurogruppo sui termini per l’uscita della Grecia dal suo terzo piano prevedendo, in particolare, misure per alleggerire il debito. Per S&P, in questo modo, vengono ora ridotti in modo significativo i rischi sul debito sovrano greco.