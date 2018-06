Gruppo Cap: contest su Instagram per festeggiare 90 anni attività

Milano, 26 giu. (AdnKronos) – Un concorso fotografico su Instagram dedicato all’acqua e alle sue forme. E’ l’iniziativa che Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, insieme all’agenzia Contrasto, lancia per celebrare il 90esimo anniversario di attività. Il concorso partirà il primo luglio e durerà per tutto il mese.

Basta scattare una foto e pubblicare un post su Instagram: “Con questa iniziativa -spiega Alessandro Russo, amministratore delegato e presidente della monoutility- vogliamo realizzare un racconto corale dedicato all’acqua, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza che questa preziosa risorsa ha per la nostra vita quotidiana. Abbiamo deciso di farlo in modo divertente e partecipato, utilizzando una forma di comunicazione interattiva e vivace, coinvolgendo sia i nostri utenti sia allargando a tutti coloro che vorranno lasciare il loro contributo personale”.

Partecipare è semplice: basta postare sul proprio profilo pubblico Instagram una foto che rappresenti la forma dell’acqua dal proprio punto di vista, inserendo gli hashtag ufficiali #LeFormeDellAcqua e #90annidicap e taggando i profili di @gruppocap e @contrastobooks. Una giuria composta da Gruppo Cap, Contrasto e La Permanente valuterà le foto più belle che avranno uno spazio dedicato nella mostra che sarà allestita al Museo della Permanente di Milano, insieme a quelle che andranno a comporre la mostra fotografica dedicata al compleanno di Gruppo Cap, prevista per l’autunno.