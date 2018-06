Gruppo Viscolube cresce e acquisisce Centro Risorse Srl

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Il Gruppo Viscolube ha acquisito ‘Centro Risorse Srl’, moderno impianto a Motta di Livenza (Treviso) attivo nella gestione e valorizzazione dei rifiuti industriali, e altre quattro società che si occupano di impianti di trattamento acque reflue, di analisi chimiche, di trasporto e consulenze per l’ambiente e la sicurezza.

Con l’acquisizione di Bitolea dello scorso anno, Viscolube si occupa anche della rigenerazione dei solventi esausti e della produzione di solventi puri.

Si tratta di una realtà in forte crescita, con un network di 11 aziende che hanno raccolto e gestito lo scorso anno 370.000 tonnellate di rifiuti.

“Attraverso le recenti acquisizioni – ha spiegato Marco Codognola, direttore generale di Viscolube, nel corso dell’Ecoforum di Roma – il Gruppo è diventato un riferimento nel frammentato mercato italiano dei rifiuti industriali, con leadership nazionale nella rigenerazione degli oli minerali usati e, attraverso Bitolea, nella rigenerazione dei solventi esausti e produzione di solventi puri”.

“Il nostro obiettivo – ha continuato Codognola – è quello di unire la gestione integrata dei rifiuti industriali alla competenza e all’innovazione tecnologica, consentendo di massimizzare il recupero di materia e di ottenere prodotti di qualità. Allo stesso tempo ci siamo impegnati per ottenere l’etichetta ambientale delle nostre basi lubrificanti rigenerate, un passo fondamentale per l’accesso gli Appalti Verdi”.

Le basi rigenerate Viscolube sono garantite Remade in Italy, marchio indipendente e accreditato per la certificazione di prodotti e materiali derivanti da riciclo e dal riuso, nato per promuovere l’industria italiana sostenibile. L’etichetta certifica le caratteristiche di sostenibilità ambientale del materiale, del processo e del prodotto, in termini di risparmio di materie prime, riduzione di consumi energetici e contenimento delle emissioni di CO2.