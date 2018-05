I futuri tecnici dello sport alla scoperta del CrossFit

Un percorso alla scoperta del CrossFit per i futuri tecnici dello sport. Tra maggio e giugno, CrossFit Arezzo accompagnerà decine di studenti dell’indirizzo di Tecnico-Sportivo dell’Isis Buonarroti-Fossombroni nella conoscenza e nell’approfondimento di una disciplina che nasce per allenare il corpo in maniera globale attraverso l’unione tra pesistica e ginnastica, trovando diffusione oggi in quindicimila società in tutto mondo. Tra queste rientra anche quella di Arezzo che, ormai da quattro anni, ha avviato una collaborazione con l’istituto scolastico superiore che ha consolidato la presenza diquesto sport tra quelli studiati dai suoi ragazzi. Nei mesi scorsi, il tecnico Alessio Piccolo ha tenuto alcune lezioni introduttive in aula per spiegare la disciplina agli alunni di seconda con video ed immagini sulle teorie e sui movimenti del corpo umano, mentre ora questo percorso è stato esteso agli studenti di terza e di quarta che nelle prossime settimane si metteranno concretamente alla prova tra gli esercizi e gli allenamenti di CrossFit.

Ai ragazzi di terza sarà proposta ginnastica a corpo libero, mentre i più grandi di quarta si avvicineranno alle dinamiche della pesistica iniziando a sollevare i primi carichi con bilancieri, dischi e kettlebell. Il percorso formativo troverà il proprio perno nell’insegnamento dinove gesti che, studiati direttamente dall’ideatore del CrossFit Greg Glassman, sono alla base di ogni esercizio e di ogni sessione di allenamento, stimolando le dieci abilità alla base di tutti i movimenti: forza, flessibilità, potenza, velocità, coordinazione, agilità, equilibrio,precisione, resistenza cardiorespiratoria e resistenza muscolare. Al termine della scuola, gli allievi interessati ad approfondire questo sport potranno continuare ad allenarsi nella sede di CrossFit Arezzo in via Newton, confrontandosi così con gli atleti della società e arricchendo gli insegnamenti scolastici con la vera pratica. «Il CrossFit – spiega Piccolo, – è una disciplina ideata per stimolare e allenare tutti i movimenti del corpo, fornendo una preparazione valida per ogni disciplina e per ogni situazione della vita quotidiana che i professori dell’indirizzo di Tecnico-Sportivo hanno ritenuto importante inserire nel programma di studio dei loro ragazzi. Questo percorso è iniziato quattro anni fa con gli studenti dell’attuale quarta che, ormai, hanno dimostrato di conoscere e di apprezzare questa disciplina, facendone tesoro per la loro futura carriera professionale in ambito sportivo».