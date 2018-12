I Popolari per Arezzo a confronto sul futuro dei cattolici in politica

Lunedì 10 dicembre, alle 18.00, la Cisl ospita un incontro pubblico con il quirinalista Nicola Graziani

Il ruolo dei cattolici nel futuro scenario politico locale e nazionale. Questo è il tema di un incontro pubblico che, promosso dall’associazione Popolari per Arezzo e aperto alla libera partecipazione di tutti, si terrà alle 18.00 di lunedì 10 dicembre presso la sala “Pastore” della Cisl in viale Michelangelo. L’appuntamentofarà affidamento sull’esperienza di Nicola Graziani, inviato dell’Agenzia Italia, decano dei giornalisti quirinalisti e professoredella Pontificia Università della Santa Croce che da anni studia gli sviluppi del connubio tra cattolici e politica, arrivando ad un progetto culturale che è stato raccontato nel suo libro “Una buona stagione per l’Italia”.

Dal disimpegno politico al distacco dai valori: la serata tratterà la parabola cattolica nella scena politica

Il relatore si concentrerà sulle dinamiche e sulle modalità di come il nobile servizio sociale della politica possa essere svolto nell’epoca attuale. Tra i punti di partenza evidenziati dai Popolari per Arezzo vi è il sempre più marcato distacco della società da valori quali solidarietà, comunità e sostegno ai più deboli, provocando nuove situazioni di solitudine ed emarginazione: una delle cause di questa deriva è proprio l’abdicazione dei cattolici, cristiani e credenti, dall’impegno politico. Negli ultimi decenni, il loro pensiero e la loro azione si sono limitati ad opere di carità e di supporto tramite il mondo del volontariato, privando però le istituzioni di un supporto culturale fondamentale per un futuro di crescita nella serenità e nella responsabilità individuale e collettiva. Nei più recenti mesi si sta registrando un invito da parte di alcuni esponenti cattolici verso un ritorno alla politica stimolando la nascita di nuovi movimenti, dunque l’incontro con Graziani rappresenterà una prima tappa per riprendere un ragionamento su come tornare a formare culturalmente epoliticamente la società in una logica inclusiva, solidale e di sentimenti positivi. «Sorge la necessità – spiegano i Popolari per Arezzo, – di un forte ripensamento in senso proattivo del ruolo dei cattolici, riportandone l’azione sui binari