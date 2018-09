Ict: Irideos (F2i) ottiene certificazione Tier IV per il suo data center di Roma

Milano, 17 set. (AdnKronos) – Irideos, il nuovo polo Ict italiano per le aziende e la Pubblica Amministrazione, ha ottenuto dall’Uptime Institute la certificazione Tier IV Design per il suo data center di Roma. L’Uptime Institute, l’ente statunitense che classifica i data center secondo quattro livelli, ha riconosciuto al data center romano di Irideos il massimo livello di garanzia per la continuità operativa, con una disponibilità di oltre il 99,99%. Il polo romano entra così nel ristretto numero di aziende in Italia ad aver ottenuto la certificazione Tier IV ed è l’unica ad avere un data center certificato Tier IV all’interno del Grande Raccordo Anulare di Roma.

Il data center romano di Irideos ha un’architettura completamente ridondata a livello di impianti elettrici, di raffreddamento e di rete in fibra ottica che permette di mantenere l’integrità di servizio senza mai interrompere la disponibilità dei server e degli apparati di rete ospitati nel data center.“I criteri Tier IV sono basati sulla capacità di rilevare e isolare un guasto all’interno dei sistemi critici di una struttura senza impatto sull’erogazione di energia e raffreddamento alle aree critiche”, spiega Sandro Falleni, Direttore Tecnologie e Sistemi di Irideos. “I clienti che ci affidano i loro sistemi hanno così la massima garanzia di sicurezza e di continuità operativa, grazie anche ai collegamenti in fibra ridondata ed alle soluzioni personalizzate di Disaster Recovery e Business Continuity”.

