Il Gruppo Musici partecipa a Roma all’evento organizzato da Coldiretti

Il Gruppo Musici partecipa Sabato 6 ottobre al Villaggio Coldiretti ( maggiori informazioni al seguente collegamento : https://www.facebook.com/events/285163595638981/ ) che si tiene al Circo Massimo di Roma. L’evento, al quale nei corsi dei tre giorni sono previsti almeno un milione di visitatori, consentirà di poter vivere esperienze uniche. Per la prima volta la grande bellezza delle mille campagne italiane conquista la Capitale con il Villaggio della Coldiretti per vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli “agrichef”, in sella ad asini e cavalli, tra gli uccelli per imparare l’antica arte del falconiere, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline, nella capanna dei pastori o nelle fattorie didattiche dove i bambini possono imparare a pigiare l’uva, a impastare il pane o a fare l’orto. E ancora degustazione guidata dei vini nelle enoteche, dell’olio nella oleoteca e di birre agricole, ma anche la possibilità di assistere dal vivo al miracolo della trasformazione delle olive in extravergine, del grano in focaccia e dell’orzo in birra o di seguire le lezioni di agrocosmesi con i trucchi di bellezza della nonna. Una bellissima occasione per trascorre, anche con le famiglie ed i figli, un evento a contatto con la natura, la storia ed il buon cibo!

