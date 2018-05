Il mondo della Giostra in lutto, piange la scomparsa di Massimo Bianchini per tutti il “nonno”

Il mondo della Giostra del Saracino piange la scomparsa di Massimo Bianchini il popolare “nonno” dell’associazione Sbandieratori di Arezzo. Un personaggio storico e per certi versi unico, popolare e amato da tutti gli aretini.

Sbandieratore e arbitro dilettantistico i suoi principali amori. Una vita legata totalmente ai suoi “Sbandieratori” con il suo tamburo in giro per il mondo come testimone di Arezzo e della Giostra del Saracino ma tornando sempre su quella lizza in piazza grande fiero di indossare il suo costume.

I suoi racconti, le sue storie incantavano senza mai stancare sempre pieni di aneddoti.

Il “nonno” se ne va e con lui la Giostra del Saracino e l’associazione Sbandieratori di Arezzo perde un personaggio storico e un grande uomo.

Il ricordo dell’Associazione Sbandieratori di Arezzo:

L’Associazione Sbandieratori di Arezzo annuncia con dolore la scomparsa di Massimo Bianchini, il popolare “Nonno”, per oltre cinquanta anni tamburino del Gruppo e già VicePresidente e Sbandieratore d’Onore dal 2007. Insieme al calcio, il Nonno è stato uno dei migliori arbitri “dilettanti” che abbiamo calcato i campetti di periferia, gli Sbandieratori sono stati la sua passione di una vita, “..la mia famiglia..” come amava ricordare lui stesso e di certo si è trattato di amore reciproco.

E lo ha fatto per oltre quarant’anni portando il suo tamburo in ogni angolo del mondo, sempre disponibile, sempre preciso e puntuale, sempre prodigo di consigli, esempio, aiuto e sostegno per le giovani generazioni di Sbandieratori.

Massimo ricordava sempre, a tutti coloro che incontrava, quante e quali esperienze irripetibili aveva potuto fare grazie agli Sbandieratori, quali rapporti, amicizie, conoscenze aveva potuto trarre da questa appartenenza, nello stesso tempo l’Associazione Sbandieratori e i ragazzi, tutti, non hanno mancato mai di manifestare in ogni occasione, la stima, la riconoscenza e il rispetto verso di lui.

Per tutto questo, oggi l’Associazione Sbandieratori di Arezzo perde un pezzo della sua storia e della sua memoria. Mancherà a tutti noi, alla Città, alla sua famiglia, alla quale rivolgiamo le più sentite condoglianze, ma siamo certi che Massimo resterà nel cuore di tutti noi.

Ciao, Massimo

Gli Sbandieratori di Arezzo