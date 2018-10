Il Premio “Tului” di Porta del Foro donato alla Casa Pia

Il Quartiere di Porta del Foro ha ricevuto in quest’anno solare l’erogazione da parte dell’Amministrazione comunale del Premio “Fulvio Tului”, vinto nella Giostra di settembre del 2016, come miglior quartiere figurante. Come da tradizione del mondo della Giostra, la metà del premio, ovvero 500 euro, sarà devoluto in beneficenza e per quest’anno il Consiglio direttivo giallo cremisi ha scelto di destinare la somma alla Casa di Riposo V. Fossombroni, la “Casa Pia”, il più antico istituto pubblico aretino di assistenza agli anziani posto proprio all’interno delle muradel quartiere. La consegna del contributo sarà l’occasione per riallacciare il rapporto fra il quartiere e la Casa Pia, che in passato ha potuto contare su una costante e valida collaborazione dei nostri abitanti all’interno della struttura.

La Presidente dell’Istituto Fossombroni, M. Paola Petrucciolie il Direttore, Stefano Rossi, hanno accolto con entusiasmo la proposta di Porta del Foro e si sono messi a disposizione per programmare iniziative finalizzate al coinvolgimento degli ospiti e dei giovani del quartiere, nella convinzione che rappresenti un’importante esperienza per entrambi. Per il Quartiere di Porta del Foro, questo evento assume una grande rilevanza, dato che, storicamente, si è sempre reso protagonista di numerose attività finalizzate al sociale, con particolare attenzione al territorio e ai suoi abitanti.

La cerimonia di consegna si svolgerà il giorno sabato 13 ottobre, dalle ore 16:30, presso i locali della Casa Pia. Una rappresentanza in costume muoverà dalla sede di Porta San Lorentino alla volta della struttura, nella quale poi, dopo la cerimonia ufficiale, sarà organizzata una merenda che il quartiere offrirà a tutti i nostri “vecchi amici” e alla cittadinanza che vorrà intervenire.