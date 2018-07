Il premio ‘Uomo del mio tempo’ a Giovanni Brusatori

Salerno, 2 lug. (Labitalia) – A Maiori (Salerno), giovedì 5 luglio, nei giardini di Palazzo Mezzacapo, Giovanni Brusatori riceverà il premio ‘Uomo del mio tempo’, nella sezione Cinema direttamente dalle mani di Alfonso Bottone, direttore organizzativo di ‘..incostieraamalfitana.it, Festa del Libro in Mediterraneo’. Sarà anche proiettato, in collaborazione con il Photofestival Attraverso le pieghe del tempo dell’Associazione Occhio dell’Arte il suo video–racconto dedicato alla costiera amalfitana.

“Ho elaborato 24 video sui grandi poeti e letterati italiani -spiega Brusatori a Labitalia- ripercorrendone momenti salienti di vita e opere attraverso le rispettive terre d’origine e d’ispirazione e per questo chiamati ‘Viaggi d’autore’ e secondo le suggestioni da ognuno singolarmente fornite: da Omero (Nel regno di Circe) a Luigi Pirandello (Il figlio del Caos) a Giacomo Leopardi (I colli dell’Infinito), da Giovanni Guareschi (Mondo piccolo) a Carlo Levi (Il paese delle case con gli occhi) a Salvatore Quasimodo (La terra impareggiabile- L’operaio dei sogni) a Gabriele D’Annunzio (Le gole del sagittario) a Ippolito Nievo (La laguna delle confessioni”.

“Ho anche sviluppato -racconta- in 25 video le bizzarrie storiche e ambientali di tanti borghi castelli o palazzi che contribuiscono ad arricchire culturalmente il nostro paese, rintracciando così miti e leggende nati proprio in quegli stessi borghi castelli o palazzi”.